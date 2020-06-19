Озвучить аудио приветствие на звонок

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен32 заявки797 просмотров

Нужно озвучить приветствие для входящих звонков , наложить музыку .

 500р, бюджеты нынче у малого бизнеса ограничены(. Прошу присылать пробник - хотябы три слова аудио чтоб можно было выбрать . 

 Текст : Здравствуйте! Спасибо за звонок -  Мы производим натуральную , вкусную тушенку из чистого, охлажденного мяса! Любим и ценим каждого своего клиента! Оставайтесь на линии, мы ответим вам ближайшее время.......музыку спокойную фермерскую 

5 лет назад
dimamsk
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Выбранный исполнитель

bippopov
Сергей 
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$10
1 день
Escrow
ИЗ 35 ЗАЯВОК - ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛ РАБОТУ ДОСТОЙНО И ЕГО ЗОВУТ СЕРГЕЙ!!!! 1. не побоялся скинуть полный вариант озвучки - хотя я уверен ,что многие не кидают, так как похвастаться и нечем а не из за страха что украдут)))) 2.Сделал фактически мгновенно , что очень порадовало. 3. Внес корректировки без лишних вопросов! 4.Все выполнено очень качественно, а не на микрофон на телефоне !!!!! Скажу так: если мне, что то понадобится озвучить, то знаю к кому обратиться ))) СПАСИБО!!!!!!
Прекрасный, адекватный заказчик, который знает, чего хочет. Связь держит постоянно. Очень легкое сотрудничество. Рекомендую!

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