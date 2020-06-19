Озвучить аудио приветствие на звонок

ИЗ 35 ЗАЯВОК - ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛ РАБОТУ ДОСТОЙНО И ЕГО ЗОВУТ СЕРГЕЙ!!!! 1. не побоялся скинуть полный вариант озвучки - хотя я уверен ,что многие не кидают, так как похвастаться и нечем а не из за страха что украдут)))) 2.Сделал фактически мгновенно , что очень порадовало. 3. Внес корректировки без лишних вопросов! 4.Все выполнено очень качественно, а не на микрофон на телефоне !!!!! Скажу так: если мне, что то понадобится озвучить, то знаю к кому обратиться ))) СПАСИБО!!!!!!