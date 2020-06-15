Ищу диктора на скромную подработку. Можно начинающего и не особо профи. Необходима начитка на новое видео на ютуб. плата 200 рублей. пишите
Требуется голосом записать текст на Немецком
Требуется голосом записать несколько предложений на Немецком. Примерно на 15 секунд.
Формат записи любой wav,mp3 и т д .
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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