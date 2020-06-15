Требуется голосом записать текст на Немецком

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен4 заявки362 просмотра

Требуется голосом записать несколько предложений на Немецком. Примерно на 15 секунд.

Формат записи любой wav,mp3  и т д .

5 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kanjazz
Павел 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Заказывал запись голосом. Задание выполнено отлично и в срок! Рекомендую!
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Kanjazz
Павел 
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