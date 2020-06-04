Записать голосовое меню для компании (женский голос, музыка)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт62 заявки1418 просмотров

Медицинскому центру нужно записать небольшое голосовое меню.

1. Приветствие с музыкой в котором говорится о том, что если клиента интересует информация о получении справок - нажать цифру 1, если нужна консультация для записи к специалисту ожидать ответа администратора. (до 1 мин.)

2. Информация о том, как получить справки, что для этого нужно, сколько это стоит. (1 мин.)

5 лет назад
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