Нужно прочитать 15-минутный текст (пример части текста приложен). Звук должен быть чистый, без помех, тресков, без лишних звуков. Так же необходимо наложить красивую музыку на фон.
Записать голосовое меню для компании (женский голос, музыка)
Медицинскому центру нужно записать небольшое голосовое меню.
1. Приветствие с музыкой в котором говорится о том, что если клиента интересует информация о получении справок - нажать цифру 1, если нужна консультация для записи к специалисту ожидать ответа администратора. (до 1 мин.)
2. Информация о том, как получить справки, что для этого нужно, сколько это стоит. (1 мин.)
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