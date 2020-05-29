Диктор с красивым голосом

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки235 просмотров

Нужно прочитать 15-минутный текст (пример части текста приложен). Звук должен быть чистый, без помех, тресков, без лишних звуков. Так же необходимо наложить красивую музыку на фон.

5 лет назад
guest_15912001022068
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