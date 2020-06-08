Нужно переозвучить ролик 3:33 мин. с английского на русский.
Озвучить и собрать видео-инструкцию
Необходимо озвучить текст (файл Текст) женским голосом и наложить на видео (в папке video).
Папка с файлами - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2_pMyih6Tr-WWpqOFNURlJpQW8
Результатом должен стать видео ролик с инструкцией.
В качестве теста прошу прислать 30 секунд вашей озвучки первого раздела.
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