Озвучить и собрать видео-инструкцию

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок665 просмотров

Необходимо озвучить текст (файл Текст) женским голосом и наложить на видео (в папке video).

Папка с файлами - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2_pMyih6Tr-WWpqOFNURlJpQW8

Результатом должен стать видео ролик с инструкцией.

В качестве теста прошу прислать 30 секунд вашей озвучки первого раздела.

5 лет назад
alexanderdanilov
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