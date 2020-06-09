Ищу диктора на озвучку ролика

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт41 заявка797 просмотров

Ищу диктора на скромную подработку. Можно начинающего и не особо профи. Необходима начитка на  новое видео на ютуб.  плата 200 рублей.  пишите

5 лет назад
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