Требуется голосом записать несколько предложений на Немецком. Примерно на 15 секунд. Формат записи любой wav,mp3 и т д .
Озвучка видео
Ищу такого человека, который мог бы озвучить видео подобным образом - https://www.youtube.com/watch?v=2QMldo_5jPQ
Заявки фрилансеров
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