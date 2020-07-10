ilyataktik

Занимаюсь переводом с Английского на русский.

Графический дизайнер, художник-иллюстратор, свободное владение английского языка.

Работаю в : adobe photoshop, adobe illustrator, adobe indesign, paint tool sai.

Могу:

Готовить файл для печати, создавать иллюстрации, готовить на печать полиграфической продукции, постеры на заказ, дизайн брелоков и значков, дизайн упаковок,логотипов, этикеток, брендинг и айдентика, верстать книги и журналы в indesign, рисовать иллюстрации для книг и готовить обложки, обрабатывать и ретушировать фотографии в photoshop, дизайн пригласительных и визиток(готовые файлы к печати)