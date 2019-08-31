Rockiboy

Богдан Диденко Rockiboy

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю: БЫСТРО-КАЧЕСТВЕННО-ДЕМОКРАТИЧНО
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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

zkrug
54 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучить мультик на английском языке (переозвучить с украинского)
Все хорошо!
Заказчик супер. Все четко и ясно. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
290911
Натали 
44 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучить
Круто! Понимание и исполнение на высшем уровне! Спасибо!
Честный и хороший заказчик. Четко поставлена задача) советую!!!
Ответный отзыв
b1tco1n
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$55
10 баллов
5 лет назад
В FL Studio корректировка
Внимательное и чуткое отношение! Заказ выполнен быстро и профессионально!
Работники приятно. Человек четко знает чего хочет. С оплатой проблем не возникло. Все быстро и четко)
Ответный отзыв
Asura7787
Эрик 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сыграть на гитаре и спеть песню на мотив "Дед Максим"
Отличная работа, быстро, качественно, демократично.
Отличный заказчик) Оплата моментальная. Советую всем!
Ответный отзыв
boda289
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Озвучить небольшой текст (текст 1)
Работа была выполнена очень оперативно и качественно! С полуслова понял что нужно делать. Обращайтесь =)
Надёжный и отличный заказчик! Разъяснил все четко. Оплата прошла моментально.
Ответный отзыв