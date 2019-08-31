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- Мои работы550 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Заказчик супер. Все четко и ясно. Оплата своевременная. Рекомендую.
$10
10 баллов
5 лет назад
Круто! Понимание и исполнение на высшем уровне! Спасибо!
Ответный отзыв
Честный и хороший заказчик. Четко поставлена задача) советую!!!
$55
10 баллов
5 лет назад
Внимательное и чуткое отношение! Заказ выполнен быстро и профессионально!
Ответный отзыв
Работники приятно. Человек четко знает чего хочет. С оплатой проблем не возникло. Все быстро и четко)
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, быстро, качественно, демократично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик) Оплата моментальная. Советую всем!
$8
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена очень оперативно и качественно! С полуслова понял что нужно делать. Обращайтесь =)
Ответный отзыв
Надёжный и отличный заказчик! Разъяснил все четко. Оплата прошла моментально.