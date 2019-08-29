boda289

Богдан Хохлов boda289

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rockiboy
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
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Надёжный и отличный заказчик! Разъяснил все четко. Оплата прошла моментально.
Работа была выполнена очень оперативно и качественно! С полуслова понял что нужно делать. Обращайтесь =)
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dmitriy_l
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
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Внятное ТЗ, быстрое взаимопонимание по уточнениям, и, как следствие, небольшой срок выполнения-принятия работы и почти мгновенная оплата. Очень приятный заказчик!
Очень качественно выполнил работу. Сходу понял что и как нужно делать. К тому же приятный человек, всем советую!
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stampson_jr
Денис 
31 год
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Благодарю, коротко, ясно и по делу, легко работать =) Обращайтесь)
Отличный специалист и очень положительный человек. Работа была выполнена на высоком уровне. Всем советую!
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