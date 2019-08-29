$8
Озвучить текст размером 345 слов в разговорной манере, максимально буднично. Текст по сложности выше среднего. Скинуть обратно аудиофайл.
Озвучивание1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Озвучить текст размером 345 слов в разговорной манере, максимально буднично. Текст по сложности выше среднего. Скинуть обратно аудиофайл.
Озвучить текст размером 346 слов в разговорной манере, максимально буднично. Текст по сложности выше среднего. Скинуть обратно аудиофайл.
Нужно озвучить текст размером 328 слов, в обычном темпе. Текст по сложности выше среднего. Скинуть обратно аудио файл.