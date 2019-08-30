Озвучка, которую можно настроить.

Озвучка, которую можно настроить, для тех, кому надоело сталкиваться с монотонным бубнежом и жутким наигрышем. Естественная речь как для инструкции к чтению инструкций, так и для вау-презентации новой суперточилки для карандашей Sharpest-9000XL.