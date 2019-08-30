Озвучка, которую можно настроить.
Озвучка, которую можно настроить, для тех, кому надоело сталкиваться с монотонным бубнежом и жутким наигрышем. Естественная речь как для инструкции к чтению инструкций, так и для вау-презентации новой суперточилки для карандашей Sharpest-9000XL.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Образец736 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Клас, клас, клас... Очень качественая озвучка раз Мгновенный ответ (вроде по чату общаюсь) два Предоставлена работа в течении нескольких часов Куплю еще 100%! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Сайт заставляет меня оставлять ответный отзыв путём лишения доступа к каким-либо другим страницам. Техподдержка лжёт, что это есть в правилах сервиса.
$8
10 баллов
6 лет назад
Очень качественно выполнил работу. Сходу понял что и как нужно делать. К тому же приятный человек, всем советую!
Ответный отзыв
Внятное ТЗ, быстрое взаимопонимание по уточнениям, и, как следствие, небольшой срок выполнения-принятия работы и почти мгновенная оплата. Очень приятный заказчик!
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 6 часов
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$8/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга