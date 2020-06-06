Требуется озвучка текста для канала на ютуб, примерно на 20 минут. около 2500 слов.
Озвучить 1000 слов
Заранее обсудили.
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