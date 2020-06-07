Озвучивание стиха

У нас есть текстовый перевод вот этого ролика https://www.youtube.com/watch?v=E9dYatT92B0 Сведение с фоном, наложение - это мы сами :) от вас нужен хороший голос. Чистая начитка менее 150 секунд, но надо влезать в хронометраж видео. ...