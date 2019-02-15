Отлично сработано! По звуку на 5, по видео для первого опыта очень не плохо, поэтому планируем продолжать сотрудничество и дальше. Особо нужно отметить исполнительность по срокам и готовность к освоению новых навыков. Не смотря на технические неполадки с нашей стороны исполнитель оказался очень терпеливым :)