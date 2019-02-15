tass16

Татьяна tass16

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
ОЗВУЧИВАНИЕ и редактирование текстов, роликов, видео, аудиокниги

Голос для Вас! 

Языки:  УКРАИНСКИЙ, РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

Голос молодой, выразительный, мелодичный

Подача разноплановая (информационная, детская, новостная, позитивная, вдохновляющая, сексуальная)

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СРОЧНЫХ РАБОТ!

УМЕЮ И  ПО СИЛАМ:

- голосовые приветствия              - телефонные меню, автоответчик            - художественные тексты       

Информационные тексты            - детские сказки                                         - видеоролики

- игровые радиоролики               - аудиокниги                                               - аудио-курсы

- презентации                                - мультфильмы

 А так же возможен подбор и монтаж фоновой музыки и эффектов.
МОЁ ХОББИ: https://www.youtube.com/channel/UCjrB7uv4AHyJ7x5nx5bK87g

Оплата: Приват,Моно, Skrill, PayPal

СВЯЗЬ СО МНОЙ:

ПОЧТА   -  [email protected]

ТЕЛЕГРАММ   -  @go_indi

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Озвучивание

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Отзывы заказчиков

uliana_ast
Ульяна 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Озвучивание стиха
Поистине волшебный голос, коммуникабельность и соблюдение всех требований. Тонко чувствует как эффектнее озвучить заданный текст, что очень немаловажно.
Отличный заказчик! Замечательное сотрудничество!
Ответный отзыв
petren512
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация 4 часового видео.
Транскрибацией 4-часового видео доволен.
Постановка задачи, коммуникация, уважительное отношение! Все хорошо! Рекомендую для совместной работы!!
Ответный отзыв
petren512
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Транскрибация 2 часового видео
Транскрибацией 2-часового видео доволен. Были маленькие замечания по грамматике, но это мелочи, которые я сам быстро исправил. Рекомендую.
Отличный работодатель
Ответный отзыв
trickyvicky
Виктория 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Озвучить телефонное авто-приветствие
Чудесный голос))) Спасибо за прекрасное аудио-приветствие, наши клиенты в восторге!)
Приятно сотрудничать! Хороший, добросовестный заказчик!
Ответный отзыв
sorokina18oks
Оксана 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Съемка видео на заданную тему (для женщин)
Отлично сработано! По звуку на 5, по видео для первого опыта очень не плохо, поэтому планируем продолжать сотрудничество и дальше. Особо нужно отметить исполнительность по срокам и готовность к освоению новых навыков. Не смотря на технические неполадки с нашей стороны исполнитель оказался очень терпеливым :)
Постановка задачи, коммуникация, уважительное отношение! Все хорошо! Рекомендую для совместной работы!!
Ответный отзыв
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Озвучивание
5 отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
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