Голос для Вас!
Языки: УКРАИНСКИЙ, РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ
Голос молодой, выразительный, мелодичный
Подача разноплановая (информационная, детская, новостная, позитивная, вдохновляющая, сексуальная)
БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СРОЧНЫХ РАБОТ!
УМЕЮ И ПО СИЛАМ:
- голосовые приветствия - телефонные меню, автоответчик - художественные тексты
Информационные тексты - детские сказки - видеоролики
- игровые радиоролики - аудиокниги - аудио-курсы
- презентации - мультфильмы
А так же возможен подбор и монтаж фоновой музыки и эффектов.
МОЁ ХОББИ: https://www.youtube.com/channel/UCjrB7uv4AHyJ7x5nx5bK87g
Оплата: Приват,Моно, Skrill, PayPal
СВЯЗЬ СО МНОЙ:
ПОЧТА - [email protected]
ТЕЛЕГРАММ - @go_indi
Портфолио
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