uliana_ast

Ульяна uliana_ast

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
8 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$112
выплачено фрилансерам
62%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Креативное фото

    $20

    Сделать фото согласно ТЗ и тем условиям, которые уже изложены в личной переписке.

    Фотосъемканет заявок
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Сделать фото как на прикреплённом примере

    Концепция того что нужно сфотографировать представлена на прикреплённом примере. Студийного качества не требуется, быть профи не обязательно. Нужно просто фото девушки, прикрывающей лицо книгой (практически любой которая у вас есть) или картиной, с оттенком лёгкой ...

    Фотосъемка17 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сделать фото с жестом как на примере

    Прикрепила пример того, что необходимо сфотографировать, а именно: нужно фото девушки, показывающей такой жест, словно призывая к тишине или сохранить тайну, то есть с поднесённым к губам указательным пальцем. Важно придать себе на фото немного ...

    Фотосъемка14 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Фото с произведением искусства

    Сделать несколько фото одного из любительских произведений искусства (отчасти сможете выбрать его сами). Список произведений я вам представлю и опишу подробности в личной переписке.

    Фотосъемка18 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Рекламный видеоролик

    $15

    Для съёмок двухминутного видео рекламного характера нужен мужчина с поставленной дикцией. Опыт работы на камеру приветствуется. Можете указать свою цену, которая будет соответствовать вашим стараниям и необходимому на подготовку времени.

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Озвучивание фраз для видеоигры

    Нужна девушка для озвучки фраз персонажа небольшой инди-игры на начальном этапе. Сотрудничество возможно как долгосрочное, так и ограничившись озвучкой всего пары фраз. Эти фразы на английском, но они очень короткие, довольно простые и произносятся медленно, ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Простая работа в соцсетях

    Нужны исполнители для продолжительного сотрудничества. Работа не отнимает времени, [b]можно выполнять как регулярно так и от случая к случаю[/b]. Всё очень просто делается буквально в нескольких нажатий, никаких специальных навыков от вас не требуется и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)37 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужны девушки для съёмок коротких видео

    $12

    [b]Здесь указана средняя цена за 1 такое видео[/b], поэтому полный заработок зависит от вашего желания и активности. Тематики самые разнообразные, отчасти даже сможете выбрать сами. Подробности опишу и на все ваши вопросы отвечу. Снимать видео ...

    Озвучивание34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить эффекты на фото

    На фотографию с огнём нужно добавить эффект искр и сделать небольшую цветокоррекцию. Дам примеры того как это должно быть. Ниже я прикрепила ссылки на онлайн-сервис с похожими эффектами. Также из пламени и/или искр нужно ненавязчиво, не ...

    Обработка фотографий3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучивание

    $4

    Нужна озвучка небольшого текста. На все ваши вопросы отвечу, предоставлю сам текст и изложу пожелания в переписке.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать публикацию

    $1

    Нужно оформить небольшой пост в соответствии с имеющимся планом и темой. Объём минимальный, есть источники для простоты и удобства исполнителя. Срочность отсутствует.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучить видео

    $10

    Нужен мужской голос для озвучивания научно-познавательного видео в условиях дикой природы. Требуется ответственный исполнитель. Все детали более подробно изложу при личном общении.

    Озвучивание35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучивание

    $4

    Нужна выразительная женская озвучка небольшого текстового фрагмента. Перед началом работы будьте готовы приложить примеры вашего голоса.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
dorispev
Дарья 
23 годаРоссия
8 месяцев в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Креативное фото
Замечательный заказчик! Подробно расписанное ТЗ, визуальные референсы, ставятся чёткие задачи, при этом остаётся место творческому порыву и фантазии исполнителя. Выплаты в срок, любые вопросы обсуждаются и решаются быстро. Истинный восторг, работать с такими людьми, рекомендую.
Всегда на связи, работа выполняется быстро и качественно. Творческий подход на высоте. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Alenariya
38 летПольша
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Рисунок по фотографии
Отличный заказчик ,четко и понятно описала задачу. Человеческое отношение. Было приятно работать. Оплата мгновенная. Рекомендую очень.
Очень ответственный подход к делу и высокий уровень профессионализма, результат - шикарен. Алена всегда была на связи, работа была сделана ею быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Veektoria
Виктория 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$22
10 баллов
2 года назад
Озвучить персонажа видеоигры
Добросовестный заказчик! Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Качество работы всегда на высшем уровне. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Veektoria
Виктория 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Озвучивание фраз для видеоигры
Очень хорошая постановка задачи. Ответственный и общительный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный, проникновенный голос с чётким пониманием дела и вниманием к деталям. Благодарю за добросовестную работу и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Zorina2488
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Составить поздравление
Рекомендую к сотрудничеству, все предельно понятно и просто, оплата моментальная!
Работа выполнена качественно и в срок, исполнитель всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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