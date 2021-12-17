uliana_ast

Сделать озвучку согласно ТЗ и тем условиям, которые изложены в личной переписке.
Ульяна uliana_astuliana_ast
- Озвучиваниенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Сделать фото согласно ТЗ и тем условиям, которые уже изложены в личной переписке.Фотосъемканет заявокЗавершен8 месяцев назад
Концепция того что нужно сфотографировать представлена на прикреплённом примере. Студийного качества не требуется, быть профи не обязательно. Нужно просто фото девушки, прикрывающей лицо книгой (практически любой которая у вас есть) или картиной, с оттенком лёгкой ...Фотосъемка17 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Прикрепила пример того, что необходимо сфотографировать, а именно: нужно фото девушки, показывающей такой жест, словно призывая к тишине или сохранить тайну, то есть с поднесённым к губам указательным пальцем. Важно придать себе на фото немного ...Фотосъемка14 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Сделать несколько фото одного из любительских произведений искусства (отчасти сможете выбрать его сами). Список произведений я вам представлю и опишу подробности в личной переписке.Фотосъемка18 заявокЗакрытгод назад
- $15
Для съёмок двухминутного видео рекламного характера нужен мужчина с поставленной дикцией. Опыт работы на камеру приветствуется. Можете указать свою цену, которая будет соответствовать вашим стараниям и необходимому на подготовку времени.Презентации14 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать чёрно-белый рисунок человека по фото. Подробности изложу в личной переписке.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
- $22
Сделать озвучку по оговоренным в личной переписке условиям.Завершен2 года назад
Нужна девушка для озвучки фраз персонажа небольшой инди-игры на начальном этапе. Сотрудничество возможно как долгосрочное, так и ограничившись озвучкой всего пары фраз. Эти фразы на английском, но они очень короткие, довольно простые и произносятся медленно, ...Завершен2 года назад
Нужны исполнители для продолжительного сотрудничества. Работа не отнимает времени, [b]можно выполнять как регулярно так и от случая к случаю[/b]. Всё очень просто делается буквально в нескольких нажатий, никаких специальных навыков от вас не требуется и ...Социальные сети (SMM и SMO)37 заявокЗакрыт2 года назад
- $12
[b]Здесь указана средняя цена за 1 такое видео[/b], поэтому полный заработок зависит от вашего желания и активности. Тематики самые разнообразные, отчасти даже сможете выбрать сами. Подробности опишу и на все ваши вопросы отвечу. Снимать видео ...Озвучивание34 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1
Подробности изложу в личной переписке.Завершен2 года назад
- $4
Детали изложу в личной переписке.Завершен2 года назад
- $2
Название говорит само за себя, вам самим ничего писать не нужно. Более подробно изложу детали в личной переписке.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
На фотографию с огнём нужно добавить эффект искр и сделать небольшую цветокоррекцию. Дам примеры того как это должно быть. Ниже я прикрепила ссылки на онлайн-сервис с похожими эффектами. Также из пламени и/или искр нужно ненавязчиво, не ...Обработка фотографий3 исполнителяЗавершен3 года назад
- $1
Написать небольшой текст поздравления с новым годом. Имеется шаблон.Завершен3 года назад
- $4
Нужна озвучка небольшого текста. На все ваши вопросы отвечу, предоставлю сам текст и изложу пожелания в переписке.Завершен3 года назад
- $1
Нужно оформить небольшой пост в соответствии с имеющимся планом и темой. Объём минимальный, есть источники для простоты и удобства исполнителя. Срочность отсутствует.Завершен3 года назад
- $10
Нужен мужской голос для озвучивания научно-познавательного видео в условиях дикой природы. Требуется ответственный исполнитель. Все детали более подробно изложу при личном общении.Озвучивание35 заявокЗакрыт3 года назад
- $4
Нужна выразительная женская озвучка небольшого текстового фрагмента. Перед началом работы будьте готовы приложить примеры вашего голоса.Завершен3 года назад