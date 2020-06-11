Озвучка рекламы в YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт61 заявка1299 просмотров

Необходимо озвучить рекламу инвестиционного фонда в Ютубе. Три варианты 120сек, 90сек, 30сек. 

Мужчина или женщина не имеет значение, если сработаемся, то это будет постоянная работа. 

Присылайте образец голоса и желаемую оплату.

Спасибо. Хорошего дня.

5 лет назад
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