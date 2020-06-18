Озвучка голосового IVR-меню.

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Завершен17 заявок657 просмотров

Необходимо озвучить IVR-меню, женский голос.

5 лет назад
webra
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JuliaGrischenko
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
3 дня назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
отличная работа, в короткий срок и качественно, рекомендую!
Благодарю Вас за комфортное сотрудничество! Все на высшем уровне!

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