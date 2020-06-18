Задача: Клиент хочет заменить одноразовые коды в смс на наш код в звонке и задает вопрос - как подключить наш сервис https://voicepassword.ru к своей 1С. Необходимо разработать модуль для 1С интеграция с сервисом https://voicepassword.ru/files/API_Voice-Password_v2_vp.pdf два варианта: 1. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен дизайн для мобильной версии сайта https://mobilgroup.ru/ (кроме раздела-https://mobilgroup.ru/golosovie-rassylki.html), на основе существующего в десктоп-варианте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Заменить картинки на слайдере. Сайт без CMS.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна статья про голосовой сервис доставки кодов 4000 знаков, погружение в тему обязательно.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $30
sitemap.xml работает не корректно. Нужно починить автогенерацию карты, настроить seo url, инфоблоки и структуру сайта.Завершен3 года назад
- $30
сайт на Битриксе- sitemap.xml работает не корректно. Нужно починить автогенерацию карты, настроить seo url, инфоблоки и структуру сайта.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Исходный Эксель файл выгружен из CRM [b]Quick Sales. Необходимо привести таблицу в нужный вид (удалить\перенести часть полей). Образец по запросу. [/b]Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
Тип приложения- серверное локальное приложение без интерфейса в Битрикс24. Подключение нашего сервера для отправки смс через Битрикс24. Пример: http://joxi.ru/BA0Q5YqTP3p1nr Наше АПИ по запросу.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо написание 15 статей на аграрную тематику: выращивание и торговля пшеницей и др. зерновых культур, зернотрединг и т.п. Опыт написания статей по данной или смежным темам обязательно указывайте в портфолио. Размер статей 3000-4000 знаков.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо озвучить IVR-меню, женский голос.Озвучивание1 исполнительЗавершен4 года назад
Установить Яндекс Метрику на сайте(cms битрикс) + настройка целей (Java-Script): нажатие кнопки\ссылки - 20 шт, заполнение формы - 5 шт.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написание оригинальных статей- тема: применение голосовых ботов (роботов)- автоматический обзвон. Погружение в тему обязательно (проверка на оригинальность), учет SEO, 3000 знаков + 1 фото (подбор с платных фотобанков, оплачивается отдельно по вашему предложению) всего ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Настроить SSL-сертификат на сайте.Системное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Изготовление анимационного видеоролика - длительность 20 сек, тематика B2B - смс-рассылки.Анимация1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт на Modx, нужна капча для формы заявки, не предусмотрели сразу, теперь идет куча спама...Завершен5 лет назад
Ищем решение для создания ватсап-ботов.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
необходимо продвинуть сайт, на домене - mobilgroup.ru/simple-page-2.html, в Яндекс, тематика - голосовые рассылки.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется удалить ip-адрес из спам-листа barracudacentralЗавершен5 лет назад
Необходимо создание роликов для голосовых сервисов. Длительность 10-50 сек. Записывать в формате wav, 16 bit 8000 Hz.Аудиомонтаж8 заявокЗакрыт6 лет назад