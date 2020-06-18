webra

Сергей webra

 
45 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$58
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$55
10 баллов
3 года назад
Отрисовать дизайн мобильной версии сайта.
Отличный заказчик, грамотно объяснил задачу и моментально все оплатил. побольше бы таких :) Рекомендую!
Внимательный подход к задаче, оперативно, всегда на связи - рекомендуем!!!
Ответный отзыв
akitowanjima
Эдуард 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Верстка слайдера
Рекомендую к сотрудничеству. Быстрая коммуникация, четкая постановка задачи, моментальная оплата. Буду рад снова поработать!
Отличная работа: оперативно, качественно, с творческим подходом. Рекомендуем!
Ответный отзыв
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$8
10 баллов
3 года назад
Статья про голосовой сервис доставки кодов
Рекомендую Сергея в качестве заказчика. Предоставил чёткое задание, всегда на связи, быстро отвечает на все вопросы и мгновенно отправил оплату. Рекомендую для сотрудничества.
Максим отлично справился с задачей, учел все наши замечания. Рекомендуем!
Ответный отзыв
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Починить/настроить sitemap.xml для Битрикса
Четкое ТЗ. Быстрые ответы на вопросы. Оплата по факту выполнения как договаривались. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Александр отлично справился с заданием, по срокам без задержек. По вопросам связанным с Битриксом теперь к нему, рекомендуем!!!
Ответный отзыв
JuliaGrischenko
Юлия 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$1
10 баллов
4 года назад
Озвучка голосового IVR-меню.
Благодарю Вас за комфортное сотрудничество! Все на высшем уровне!
отличная работа, в короткий срок и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв