Задача: Клиент хочет заменить одноразовые коды в смс на наш код в звонке и задает вопрос - как подключить наш сервис https://voicepassword.ru к своей 1С. Необходимо разработать модуль для 1С интеграция с сервисом https://voicepassword.ru/files/API_Voice-Password_v2_vp.pdf два варианта: 1. ...