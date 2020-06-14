Записать голосовое приветствие

Необходимо озвучить рекламу инвестиционного фонда в Ютубе. Три варианты 120сек, 90сек, 30сек. Мужчина или женщина не имеет значение, если сработаемся, то это будет постоянная работа. Присылайте образец голоса и желаемую оплату. Спасибо. ...