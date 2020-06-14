Записать голосовое приветствие

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Закрыт107 заявок1875 просмотров

Добрый день, 

Требуется записать голосовое приветствие продолжительностью до 40 секунд. Должна быть веселая интонация, поднимающая настроение людям, приятный мужской или женский голос. 

Возможен креатив по тексту. 

5 лет назад
afle
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