Сделать озвучку веб-приложения

Задача:

Создать саунд дизайн для приложения 16Bit.gameНужно создать набор звуков для различных событий, возникающих во время пользования приложением.

звуки определения выигрыша, выигрыш, проигрыш, выигрыш других игроков, выигрыш организатора игры

Звук принятия ставки от игроков, как мои, так и все остальные

Начисление комиссии по реферальной программе

Появление нового реферала

Возможно ещё какие-то события (сейчас как раз думаю над этим)

ссылка на приложение:

https://app.16bit.game