Озвучка двух одинаковых видео по 5 минут каждое женским голосом,предложения пишите в лс
Сделать озвучку веб-приложения
Задача:
Создать саунд дизайн для приложения 16Bit.gameНужно создать набор звуков для различных событий, возникающих во время пользования приложением.
- звуки определения выигрыша, выигрыш, проигрыш, выигрыш других игроков, выигрыш организатора игры
- Звук принятия ставки от игроков, как мои, так и все остальные
- Начисление комиссии по реферальной программе
- Появление нового реферала
ссылка на приложение:
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