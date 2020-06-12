Сделать озвучку веб-приложения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт20 заявок1495 просмотров

Задача:

Создать саунд дизайн для приложения 16Bit.gameНужно создать набор звуков для различных событий, возникающих во время пользования приложением. 

  • звуки определения выигрыша, выигрыш, проигрыш, выигрыш других игроков, выигрыш организатора игры
  • Звук принятия ставки от игроков, как мои, так и все остальные
  • Начисление комиссии по реферальной программе
  • Появление нового реферала
Возможно ещё какие-то события (сейчас как раз думаю над этим)

ссылка на приложение:

https://app.16bit.game

5 лет назад
ivanpetrov1991
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Эдуард
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марк
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анжелика
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илия
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Инна
 
41 год
10 лет в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Климентий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Дима
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Юрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денисов
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Валерий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Богдан
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад