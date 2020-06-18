Аудиозапись автоответчика для производителя спортивной одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка324 просмотра

Нужно записать несколько текстов для автоответчика:

1. Приветствие.

2. Автоответчик в нерабочее время.

Текст предоставим.

5 лет назад
constantine_
Константин 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алена
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать озвучку веб-приложения

    $30

    Задача: Создать саунд дизайн для приложения 16Bit.gameНужно создать набор звуков для различных событий, возникающих во время пользования приложением.  звуки определения выигрыша, выигрыш, проигрыш, выигрыш других игроков, выигрыш организатора игрыЗвук принятия ставки от игроков, как ...

    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучить аудио приветствие на звонок

    $8

    Нужно озвучить приветствие для входящих звонков , наложить музыку .  500р, бюджеты нынче у малого бизнеса ограничены(. Прошу присылать пробник - хотябы три слова аудио чтоб можно было выбрать .   Текст : Здравствуйте! ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Записать голосовое приветствие

    Добрый день,  Требуется записать голосовое приветствие продолжительностью до 40 секунд. Должна быть веселая интонация, поднимающая настроение людям, приятный мужской или женский голос.  Возможен креатив по тексту.

    Озвучивание107 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка рекламы в YouTube

    Необходимо озвучить рекламу инвестиционного фонда в Ютубе. Три варианты 120сек, 90сек, 30сек.  Мужчина или женщина не имеет значение, если сработаемся, то это будет постоянная работа.  Присылайте образец голоса и желаемую оплату. Спасибо. ...

    Озвучивание61 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка видео

    Ищу такого человека, который мог бы озвучить видео подобным образом - https://www.youtube.com/watch?v=2QMldo_5jPQ

    Озвучивание41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад