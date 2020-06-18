Озвучка автоответчика для магазина косметики (английский, женский)

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Закрыт16 заявок423 просмотра

Необходимо озвучить буквально пару фраз на английском языке для автоответчика магазина косметики. Голос - женский. 

5 лет назад
guest_15791874054771
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Diproject
Диана 
36 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Адекватный заказчик, четко объясняет задание, на связи, сразу выплачивает (даже больше, чем договаривались:) ) Приятно иметь дело! Однозначно рекомендую!

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Diproject
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