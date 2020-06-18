Здравствуйте! Нужно озвучить 15 секундный текст, в загадочном стиле

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок359 просмотров

Здравствуйте! Нужно озвучить 15 секундный текст, в загадочном стиле с паузами 

Пример озвучки: https://www.youtube.com/watch?v=j_XxaITalrI

Прикрепляется пожалуйста ваши примеры озвучки

5 лет назад
Karavaevalexey
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