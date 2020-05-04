Быстрый и уникальный монтаж для вашего видео.

Уважаемый Заказчик!

Я новичок на этом сайте, поэтому мало отзывов!

Выполню задание быстро и качественно!

Я работаю 2 года с постоянным заказчиком, у меня большой опыт в монтирование видеороликов!

Есть понимание в построении видео, переходах, цветокоррекции, обработке звука, саунд дизайне, создании заставки, нарезки и пр.

Независимо от внешних обстоятельств я всегда с радостью сделаю всё, что в моих силах, чтобы быстро выполнить Ваш заказ, и Вы остались довольны!