Быстрый и уникальный монтаж для вашего видео.
Уважаемый Заказчик!
Я новичок на этом сайте, поэтому мало отзывов!
Выполню задание быстро и качественно!
Я работаю 2 года с постоянным заказчиком, у меня большой опыт в монтирование видеороликов!
Есть понимание в построении видео, переходах, цветокоррекции, обработке звука, саунд дизайне, создании заставки, нарезки и пр.
Независимо от внешних обстоятельств я всегда с радостью сделаю всё, что в моих силах, чтобы быстро выполнить Ваш заказ, и Вы остались довольны!
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Очень довольны работой Алексея! Все сделано в сроки. Очень рады нашему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Благодарен и рад сотрудничеству :)
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа сделана очень качественно и быстро. Очень довольны! Непременно будем сотрудничать еще не один раз. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший Заказчик! Четкая постановка задачи Оплата в срок напрямую Коммуникация 10/10 Однозначно рекомендую!