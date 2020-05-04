Karavaevalexey

Алексей Karavaevalexey

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Быстрый и уникальный монтаж для вашего видео.

Уважаемый Заказчик!

Я новичок на этом сайте, поэтому мало отзывов!

Выполню задание быстро и качественно!

Я работаю 2 года с постоянным заказчиком, у меня большой опыт в монтирование видеороликов! 

Есть понимание в построении видео, переходах, цветокоррекции, обработке звука, саунд дизайне, создании заставки, нарезки и пр.

Независимо от внешних обстоятельств я всегда с радостью сделаю всё, что в моих силах, чтобы быстро выполнить Ваш заказ, и Вы остались довольны!

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Отзывы заказчиков

guest_1588425392742
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно смонтировать видео 10 минут
Очень довольны работой Алексея! Все сделано в сроки. Очень рады нашему сотрудничеству!
Отличный заказчик! Благодарен и рад сотрудничеству :)
Ответный отзыв
guest_1588425392742
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно смонтировать видео 10 минут
Работа сделана очень качественно и быстро. Очень довольны! Непременно будем сотрудничать еще не один раз. Очень рекомендую!
Хороший Заказчик! Четкая постановка задачи Оплата в срок напрямую Коммуникация 10/10 Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв