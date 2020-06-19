Текст: Всем привет. С вами канал Звезданутая, и это блиц новости из мира звезд. Начинаем! Выяснилось, что бизнес Задойнова - миф и он живет за счет женщин ...
Выполнить голосовое озвучивание входящего звонка
Добрый день!
Торговой компании необходимо выполнить озвучивание входящего телефонного звонка.
Прим.:
"Вы позвонили в компанию ........
Если Вы хотите связаться:
- с отделом продаж нажмите кнопку 1;
- с отделом обслуживания клиентов кнопку 2;
- с бухгалтерией нажмите кнопку 3;
либо дождитесь ответа оператора."
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