Выполнить голосовое озвучивание входящего звонка

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Закрыт144 заявки2215 просмотров

Добрый день!

Торговой компании необходимо выполнить озвучивание входящего телефонного звонка.

Прим.:

"Вы позвонили в компанию ........

Если Вы хотите связаться:

 - с отделом продаж нажмите кнопку 1;

 - с отделом обслуживания клиентов кнопку 2;

 - с бухгалтерией нажмите кнопку 3;

 либо дождитесь ответа оператора."

5 лет назад
gladius2
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