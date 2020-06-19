Записать короткую аудиозапись

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен15 заявок732 просмотра

Необходимо записать короткую аудиозапись, в котором нужно озвучить готовый текст.

Необходим женский голос.

Категория видео: отзыв о конкурсе.

Длительность 2-3 мин,

Текст, который необходимо озвучить, а также другие подробности отправлю исполнителю.

5 лет назад
AnnaMaslo
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Diproject
Диана 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$3
2 дня
Escrow
Заказывала озвучку для видео, фрилансер сделала срочную работу быстро и качественно, рекомендую
Заказчик дает четкие инструкции по проекту, легкий в общении, на связи. Спасибо за совместную работу! Рекомендую!

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