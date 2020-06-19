Озвучить текст для канала о звездах

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Всем привет.

С вами канал Звезданутая, и это блиц новости из мира звезд.

Начинаем!

Выяснилось, что бизнес Задойнова - миф и он живет за счет женщин

Наконец-то ведущие телепроекта добрались до семьи Задойновых , которые уже в браке, но претендуют на проектную рекламную свадьбу и хотят родить ребенка в рамках проекта, чтобы надолго задержаться на шоу "Спаси свою любовь". Во время программы "Бородина против Бузовой" выяснилось, что бизнес Задойнова - миф и он живет за счет женщин. Александр специально знакомится с богатыми дамами, которые могут удовлетворить его потребности..

Кстати, на канале Звезданутая в телеграме много интересного.

А мы продолжаем.

Александра ЧернО не ждала подвоха от Дома 2

Сколько раз обижалась и возмущалась Александра Черно предвзятым отношением к её семье с Иосифом Оганесяном со стороны ведущих и создателей Дома 2, уже и пересчитать трудно. Не успела Саша распаковать вещи и дать отповедь своим антифанатам, что любовно украшенная комната на поляне ждет её возвращения с ребенком из декрета - она оказалась закрыта на ключ. Как выяснилось, там уже проживает Захар Саленко, вернувшийся из побега с проекта. Александра Черно не явно ждала такого подвоха от Дома 2, ведь она уверена, что имеет право диктовать свои условия организаторам шоу.

Меньщиков пожалел детей Задойнова

Степан Меньщиков расплакался, вспомнив своих детей и подумав о том, какой он хороший человек. Стёпа думает о беспризорниках и жалеет детей Задойнова, которые редко видят отца, а уж помощь от него - тем более. Ходят слухи, что Меньщикова оштрафовали на крупную сумму из-за злоупотребления виноградными напитками, он опять дружит с рюмкой и скоро, возможно, пострадает очередной проектный шкаф.

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