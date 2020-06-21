Зачитать короткий текст для мультика.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт52 заявки1633 просмотра

Мне нужен низкий (хриплый) женский голос для озвучки короткого ролика.

Желательно умение влиться в роль. 

Текста на 30-60 сек.

5 лет назад
guest_15926841181581
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Настя
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Диана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Анжелика
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Галина
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Агния
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Станислава
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мадина
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
31 год
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
Митя
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Макс
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Орел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Арина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
46 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лейла
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Галина
 
46 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Диана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Антон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Диана
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад