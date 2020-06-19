Нужно озвучить текст к ролику на ютуб.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт12 заявок360 просмотров

Нужно озвучить текст ролику на ютуб.  Нужен мужской голос, тема история. Продолжительность озвучки приблизительно 10 минут. Пишите свою стоимость и прикрепляйте свой голос. Планирую долгосрочное сотрудничество.

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