Нужна девушка с нормальным микрофоном и голосом прочитать текст под запись: 24 слова - 19 секунд
Нужно озвучить текст к ролику на ютуб.
Нужно озвучить текст ролику на ютуб. Нужен мужской голос, тема история. Продолжительность озвучки приблизительно 10 минут. Пишите свою стоимость и прикрепляйте свой голос. Планирую долгосрочное сотрудничество.
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