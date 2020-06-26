Необходимо озвучить несколько простых фраз на украинском/русском/английском языках. Для сайта z11.live по игре Dota 2, фразы типа: "силы тьмы сделали первое убийство", "команда сил света первыми уничтожили вышку", "команда сил тьмы победила". Всего 10 фраз на ...
Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку
Нам нужно перевести это видео - https://www.youtube.com/watch?v=pMi3pFJvJWM
Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку, дадим пустое видео без голосов, только с музыкой
Текст на испанском песни будет передано Вам позже
Также, дополнительно, перевести и озвучить видео, тут без музыки (вроде бы)
https://www.youtube.com/watch?v=Jma-vNyDsx8
https://www.youtube.com/watch?v=SuYTpB_QLa8
https://www.youtube.com/watch?v=ginyApwPsDs
Прошу оценить стоимость и сроки, стоимость ставлю справочно
Заявки фрилансеров
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