Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку

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Закрыт10 заявок953 просмотра

Нам нужно перевести это видео - https://www.youtube.com/watch?v=pMi3pFJvJWM

Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку, дадим пустое видео без голосов, только с музыкой

Текст на испанском песни будет передано Вам позже

Также, дополнительно, перевести и озвучить видео, тут без музыки (вроде бы)

https://www.youtube.com/watch?v=Jma-vNyDsx8

https://www.youtube.com/watch?v=SuYTpB_QLa8

https://www.youtube.com/watch?v=ginyApwPsDs

Прошу оценить стоимость и сроки, стоимость ставлю справочно

5 лет назад
webernetic-bel
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