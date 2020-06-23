Озвучание текстов на украинском

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт58 заявок1328 просмотров

Нужна озвучка аудиомедитаций по готовому тексту.

На украинском языке.

Оплата 25$ за час. Есть партнерская программа.

Время у каждого текста проставлено только для определения цены. Жесткого тайминга нет, Вам нужно его придумать самим, с пониманием к слушателю.

Приветствуются люди без опыта.

5 лет назад
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