Озвучание текстов на украинском

Нужна озвучка аудиомедитаций по готовому тексту.

На украинском языке.

Оплата 25$ за час. Есть партнерская программа.

Время у каждого текста проставлено только для определения цены. Жесткого тайминга нет, Вам нужно его придумать самим, с пониманием к слушателю.

Приветствуются люди без опыта.