Нужна озвучка аудиомедитаций по готовому тексту. На украинском языке. Оплата 25$ за час. Есть партнерская программа. Время у каждого текста проставлено только для определения цены. Жесткого тайминга нет, Вам нужно ...
Озвучка игровых моментов.
Необходимо озвучить несколько простых фраз на украинском/русском/английском языках. Для сайта z11.live по игре Dota 2, фразы типа: "силы тьмы сделали первое убийство", "команда сил света первыми уничтожили вышку", "команда сил тьмы победила". Всего 10 фраз на 3 языках. Нужна девушка и парень.
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