Озвучка игровых моментов.

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  2. Озвучивание
Завершен9 заявок418 просмотров

Необходимо озвучить несколько простых фраз на украинском/русском/английском языках. Для сайта z11.live по игре Dota 2, фразы типа: "силы тьмы сделали первое убийство", "команда сил света первыми уничтожили вышку", "команда сил тьмы победила". Всего 10 фраз на 3 языках. Нужна девушка и парень. 

5 лет назад
AlShev
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

driashka
Мария 
41 год
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$12
1 день
Профессиональная озвучка. Божественный голос) Очень быстро и очень качественно.
Идеальный заказчик! Четко поставленное ТЗ, образцовая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

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