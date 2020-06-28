Озвучивание на украинском

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Завершен1 заявка161 просмотр

Озвучить аудиомедитации по готовому тексту на украинском языке

5 лет назад
berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Worze
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена быстро и профессионально. Коммуникация на высоте
Прекрасно поставленая задача, никаких задержек в общении и оплате. Рекомендую на 100%!

Заявки фрилансеров

Worze
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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