Нам нужно перевести это видео - https://www.youtube.com/watch?v=pMi3pFJvJWM Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку, дадим пустое видео без голосов, только с музыкой Текст на испанском песни будет передано Вам позже Также, дополнительно, ...
Озвучка на украинском
Озвучить медитативные тексты на украинском языке
Выбранный исполнитель
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