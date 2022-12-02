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Алексей
sesyunin
sesyunin
36 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Ведущий/Диктор/Актёр озвучивания
Ведущий Европы Плюс, Диктор, Актёр театра-лаборатории "ПТАХ".
Я против войны в Украине!
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22 просмотра
Сказка Линор Горалик "Мартин не плачет"
339 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$35/час
от $5
от 3 часов
нет рейтинга
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