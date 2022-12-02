sesyunin

Алексей sesyunin

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ведущий/Диктор/Актёр озвучивания

Ведущий Европы Плюс, Диктор, Актёр театра-лаборатории "ПТАХ".

Портфолио

Озвучивание
нет отзывов
$35/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга