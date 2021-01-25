Требуется сверстать (peffekt pixel) и натянуть на wp страницу. Экраны: 380 756 1600 Фото десктопа прилагаю
Аудит и оптимизация кода адаптивной верстки для интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для ускорения работы мобильной версии сайта требуется проверить код на ошибки и недоработки с последующей оптимизацией (версткой шаблонов с нуля, возможно) сайт использует CMS Битрикс с bootstrap.
Адрес сайта https://pro-peregorodki.ru/
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