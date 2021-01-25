Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт16 заявок280 просмотров
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Необходимо сверстать сайт по макетам.

Без предоплаты. Если можете делать посадку на wordpress, то

верстаем сайт - оплачиваю за верстку, делаем посадку - оплачиваю.

То согласен оставляйте отклик.

Верстка сайта
3 года назад
VALENTINA1303
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
KulkoP
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$40
7 дней
Работа была выполненна, проводились небольшие правки и "согласования" с руководством, которые длились несколько недель Валентина исчезла и не выходит на связь.
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