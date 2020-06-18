Привет!?
Меня зовут Артём | UI Дизайнер
Я отучился на площадке "Нетология" что дало мне - первые шаги в этом направление, до этого работал 3 года фотографом в компании по недвижимости (там познал что такое фотошоп), практически всё своё время уделяю дизайну)
Моё направление - дизайн сайтов (лендинг, сайт-визитка, интернет-магазин,карточки товаров)
разработка анимационных и статичных баннеров и обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК, т.д.)
Работаю в Figma, Photoshop, illustrator и After Effects Познаю каждый день что-то новое!
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?Мои работы вы можете посмотреть на Behance? ? ——————————————————————
От меня - вы получите!
?Индивидуальный подход
?Соблюдение сроков
?Коммуникабельность
?Вежливость
Наличие грамотного ТЗ и четко поставленной задачи -- залог нашего с Вами успеха!
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?Мои контакты:
Telegram: @Art_Bogdan -- по возможности, обращаться сюда!)
Skype: temkabog2
e-mail: [email protected]
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? Оплата через:
ЯндексДеньги
WebMoney
QIWI
Сбербанк
Схема работы: обсуждается индивидуально, зависит от вида и объемов работы. изначально
Портфолио
- Главная страница для компании "Pro Acoustic"122 просмотра
- Webite по разработке сайтов "POBEDA"253 просмотра
- Дизайн приложение «MOON»177 просмотров
- Дизайн сайта Пекарни - «Bakery»201 просмотр
- Сайт для компании "Свадебный рай"188 просмотров
- Баннер для "МыВместе2020.РФ"189 просмотров
- Анимированный баннер для сайта197 просмотров
- Yapan Taste137 просмотров
- Мой Диплом - о прохождение обучения "НЕТОЛОГИЯ"108 просмотров