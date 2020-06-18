ArtBogdan

Артём ArtBogdan

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Тот самый - WEB!

Привет!?

Меня зовут Артём | UI Дизайнер

Я отучился на площадке "Нетология" что дало мне - первые шаги в этом направление,  до этого работал 3 года фотографом в компании по недвижимости (там познал что такое фотошоп), практически всё своё время уделяю дизайну) 

Моё направление - дизайн сайтов (лендинг, сайт-визитка, интернет-магазин,карточки товаров)

разработка анимационных и статичных баннеров и обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК,  т.д.)

Работаю в Figma, Photoshop, illustrator и After Effects Познаю каждый день что-то новое!

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?Мои работы вы можете посмотреть на Behance? ?  ——————————————————————

От меня - вы получите!

  ?Индивидуальный подход

  ?Соблюдение сроков

  ?Коммуникабельность

  ?Вежливость

Наличие грамотного ТЗ и четко поставленной задачи -- залог нашего с Вами успеха!

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?Мои контакты:

  • Telegram: @Art_Bogdan  -- по возможности, обращаться сюда!)

  • Skype: temkabog2

  • e-mail: [email protected]

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? Оплата через:

  • ЯндексДеньги

  • WebMoney

  • QIWI

  • Сбербанк

Схема работы: обсуждается индивидуально, зависит от вида и объемов работы. изначально

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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

AAKuraksin
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Дизайн шаблонов Landing Page
Создавали дизайн тем для интернет сервиса. Артем показал себя профессионалом и выполнил проект в указаный срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Огромное спасибо! Четкое Т3, всегда давал быструю обратную связь, всё было понятно. Рекомендую!)
Ответный отзыв
guest_15922211171168
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создать шапку для группы в Фейсбук. Тема группы - ароматрансформация.
Очень благодарна Артему за проделанную работу: креативно, быстро и в срок. Он слышит, что хочет клиент, моментально реагирует и отвечает на запрос. Рекомендую!
Спасибо! понятное Т3, быстрая оплата, Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
morvinzzz
Сергей 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Сделать шаблон дизайна для сайта конструктора.
Парень превзошел мои ожидания, работу выполнил даже досрочно. Всё сделал - как я хотел, предложил свой варианты. Всегда на связи. Рекомендую!!!
Спасибо за проект!) Быстрая оплата, Грамотное и понятное Т3, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга