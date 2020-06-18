Тот самый - WEB!

Привет!?

Меня зовут Артём | UI Дизайнер

Я отучился на площадке "Нетология" что дало мне - первые шаги в этом направление, до этого работал 3 года фотографом в компании по недвижимости (там познал что такое фотошоп), практически всё своё время уделяю дизайну)

Моё направление - дизайн сайтов (лендинг, сайт-визитка, интернет-магазин,карточки товаров)

разработка анимационных и статичных баннеров и обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК, т.д.)

Работаю в Figma, Photoshop, illustrator и After Effects Познаю каждый день что-то новое!

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?Мои работы вы можете посмотреть на Behance? ? ——————————————————————

От меня - вы получите!

?Индивидуальный подход

?Соблюдение сроков

?Коммуникабельность

?Вежливость

Наличие грамотного ТЗ и четко поставленной задачи -- залог нашего с Вами успеха !

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?Мои контакты:

Telegram: @Art_Bogdan -- по возможности, обращаться сюда!)

Skype: temkabog2

e-mail: [email protected]

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? Оплата через:

ЯндексДеньги

WebMoney

QIWI

Сбербанк

Схема работы: обсуждается индивидуально, зависит от вида и объемов работы. изначально