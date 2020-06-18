Сделать шаблон дизайна для сайта конструктора.

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Завершен18 заявок483 просмотра

Есть задача на разработку шаблонов для конструктора Landing Page (saas). Сервис ориентирован на предпринимателей. Находится на ранней стадии разработки. Нужны современные шаблоны Landing Page.

Т3 есть, скидывайте ваши предложение и ссылку на портфолио.

5 лет назад
morvinzzz
Сергей 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtBogdan
Артём 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$70
3 дня
Парень превзошел мои ожидания, работу выполнил даже досрочно. Всё сделал - как я хотел, предложил свой варианты. Всегда на связи. Рекомендую!!!
Спасибо за проект!) Быстрая оплата, Грамотное и понятное Т3, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!

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