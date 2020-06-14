Редизайн - стр. бренд kosmetika-proff_ru версия для ПК Общие вводные: 1) Берём за основу наш сайт - kosmetika-proff.ru Сохраняем фирменный стиль, логотип, основные цвета (белый фон, текст черный, ссылки и заголовки ...
Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD
Здравствуйте! Мне нужно Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD, Фрилансеры, дизайнеры у кого Установлен Adobe XD и кто может помочь с этим
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