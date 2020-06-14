Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD

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Закрыт14 заявок1013 просмотров

Здравствуйте! Мне нужно Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD, Фрилансеры, дизайнеры у кого Установлен Adobe XD и кто может помочь с этим

Figma
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