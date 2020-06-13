Разработка нового UX интерфейса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок728 просмотров

Добрый день.

Ищу профессионала по .Sketch, который мог бы помочь с реализацией нового проекта на основе существующего UI KIT и готовых компонентов. 

Планируеться от 50 до 100 рабочих часов на первый этап работы. Пишите в личку и обязательно скидывайте ваш behance / линки на разработанные ранее Интерфейсы + ваш часовой рейт. 

Работаем исключительно в Sketch, на готовой дизайн системе. 

Sketch
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