Разработка нового UX интерфейса

Добрый день.

Ищу профессионала по .Sketch, который мог бы помочь с реализацией нового проекта на основе существующего UI KIT и готовых компонентов.

Планируеться от 50 до 100 рабочих часов на первый этап работы. Пишите в личку и обязательно скидывайте ваш behance / линки на разработанные ранее Интерфейсы + ваш часовой рейт.

Работаем исключительно в Sketch, на готовой дизайн системе.