👋 Приветствую!
Меня зовут Владислав, и я UX дизайнер из Киева.
Имею большую экспертизу в разработке UX & UI дизайна для web и mobile проектов.
👍 Качественный UX & UI дизайн:Сайтов, Стартапов, Интерфейсов, Дашбордов, Мобильных приложений, Лендингов, Интернет магазинов ...
За последний год разработал более 100 проектов для B2B, от небольших презентационных сайтов до крупных веб платформ, стартапов, финтех и блокчейн бирж …
Отзывы и Портфолио
Отзывы - Weblancer, Clutch, Google
Портфолио - Behance, Instagram
🚀 Знания, умения, навыки
- Sketch App
- Figma
- Invisio
- Wireframing
- Prototyping
- Animation
- HTML5
- SASS/LESS
🔥 Фреймворки
- Material Design
- Angular Material UI
- React Material UI
- Human-centered design
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Работаю с физическими и юридическими лицами. ( С контрактом и без ).
🎯 Большой опыт работы в команде.
📣 Доступен для связи по любым каналам.
+380639199696
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ТОП-50— Дизайн мобильных приложений
Портфолио
- Разработка UX/UI дизайна мобильного приложения P2P309 просмотров
- Разработка сайта блокчейн компании Stobox353 просмотра
- Разработка сайта компании Barrel Dash под ключ338 просмотров
- Разработка сайта компании Bitzlato под ключ334 просмотра
- UX дизайн для сервиса электронного документоборота447 просмотров
- Разработка UX дизайна дашборда для Stormwall348 просмотров
- Разработка дизайна для стартапа верификации email624 просмотра
- Дизайн сайта для компании производителя Mirta506 просмотров
- Дизайна сайта для STO блокчейн платформ299 просмотров
- Дизайн сайта компании Drone Harmony270 просмотров
- Редизайн банковского портала Maanimo230 просмотров
- Дизайн сайта The Personal Banker199 просмотров
Отзывы заказчиков
$750
10 баллов
4 года назад
C Владиславом работаем не первый раз, высокий уровень дизайна, всегда внесены правки, в целом грамотный подход. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично ) Интересный проект ) Рекомендую к сотрудничеству!
$1200
10 баллов
4 года назад
Владислав разрабатывал дизайн крупного информационного сайта. Сайт работает с 2007 года, имеет большую постоянную аудиторию. Поэтому новый дизайн надо было сделать идеально, иначе бы пользователи просто не восприняли бы его. Я изначально был практически уверен, что работа Владислава мне понравится, так как мне очень понравились примеры в его портфолио. Обсуждение проекта прошло быстро и мы приступили к работе. Я работаю с фрилансерами очень давно, с 2004 года. Как и любого заказчика меня интересуют все те же три условия - быстро, качественно, недорого. За годы работы я понял, что возможно получить все три условия, чуть изменив формулу на «в оговоренные сроки, качественно, за адекватную цену». У Владислава с этим все отлично. Все было сделано в оговоренные сроки. Результат мне очень понравился, и он точно займет место в топ 5 работ, которые я заказывал за последние 15 лет. Цена - полностью соответствует качеству. Много собственной инициативы. Были сделаны такие вещи, которых не было в ТЗ, но которые действительно были необходимы. Все правки, а их было не так много, были выполнены быстро и качественно. Разумеется, я сразу согласился заказать еще и верстку у его команды, так как был уверен, что и она будет сделана на высшем уровне. Отдельно хочется отметить очень приятное общение. Постоянный позитив, никаких споров, только обсуждение по сути. Получил много полезных советов и даже научился новому. В итоге я получил классный дизайн с качественной версткой. Если бы меня попросили охарактеризовать Владислава одним словом, то я бы точно сказал - Профессионал.
Ответный отзыв
Все отлично ) Работаем дальше )
$900
10 баллов
5 лет назад
CSSHTML
Все красиво, продумано и вовремя, как и в прошлый раз! Продолжаем продуктивную работу;)
Ответный отзыв
Все отлично! Работаем не в первый раз ) Рекомендую!
$1000
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена быстро и качественно. Также была сделана верстка и интеграция на DLE.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Рекомендую!
$1400
10 баллов
5 лет назад
Joomla
Все отлично! Новый дизайн и верстка на продакшине, как и договаривались, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично! Работаем дальше )
Дизайн сайтов
20 отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#196
Дизайн мобильных приложений
3 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
#30