lubomirskiy

Владислав lubomirskiy

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
👋 Приветствую!

Меня зовут Владислав, и я UX дизайнер из Киева.

Имею большую экспертизу в разработке UX & UI дизайна для web и mobile проектов.

👍 Качественный UX & UI дизайн: 

Сайтов, Стартапов, Интерфейсов, Дашбордов, Мобильных приложений, Лендингов, Интернет магазинов ...

За последний год разработал более 100 проектов для B2B, от небольших презентационных сайтов до крупных веб платформ, стартапов, финтех и блокчейн бирж …  

‍ Отзывы и Портфолио  

Отзывы - WeblancerClutchGoogle 

Портфолио - BehanceInstagram

🚀 Знания, умения, навыки

  • Sketch App
  • Figma
  • Invisio
  • Wireframing
  • Prototyping
  • Animation
  • HTML5
  • SASS/LESS

🔥 Фреймворки

  • Material Design
  • Angular Material UI
  • React Material UI
  • Human-centered design

💬 Начать сотрудничество

 Работаю с физическими и юридическими лицами. ( С контрактом и без ).

🎯 Большой опыт работы в команде.

📣 Доступен для связи по любым каналам.

+380639199696

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Remake.Studio

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ТОП-50
Дизайн мобильных приложений

Портфолио

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Отзывы заказчиков

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$750
10 баллов
4 года назад
Сделать редизайн сайта и добавить наш фирменный стиль
C Владиславом работаем не первый раз, высокий уровень дизайна, всегда внесены правки, в целом грамотный подход. Спасибо!
Все отлично ) Интересный проект ) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
a_rybak
45 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1200
10 баллов
4 года назад
Дизайн для крупного информационного сайта
Владислав разрабатывал дизайн крупного информационного сайта. Сайт работает с 2007 года, имеет большую постоянную аудиторию. Поэтому новый дизайн надо было сделать идеально, иначе бы пользователи просто не восприняли бы его. Я изначально был практически уверен, что работа Владислава мне понравится, так как мне очень понравились примеры в его портфолио. Обсуждение проекта прошло быстро и мы приступили к работе. Я работаю с фрилансерами очень давно, с 2004 года. Как и любого заказчика меня интересуют все те же три условия - быстро, качественно, недорого. За годы работы я понял, что возможно получить все три условия, чуть изменив формулу на «в оговоренные сроки, качественно, за адекватную цену». У Владислава с этим все отлично. Все было сделано в оговоренные сроки. Результат мне очень понравился, и он точно займет место в топ 5 работ, которые я заказывал за последние 15 лет. Цена - полностью соответствует качеству. Много собственной инициативы. Были сделаны такие вещи, которых не было в ТЗ, но которые действительно были необходимы. Все правки, а их было не так много, были выполнены быстро и качественно. Разумеется, я сразу согласился заказать еще и верстку у его команды, так как был уверен, что и она будет сделана на высшем уровне. Отдельно хочется отметить очень приятное общение. Постоянный позитив, никаких споров, только обсуждение по сути. Получил много полезных советов и даже научился новому. В итоге я получил классный дизайн с качественной версткой. Если бы меня попросили охарактеризовать Владислава одним словом, то я бы точно сказал - Профессионал.
Все отлично ) Работаем дальше )
Ответный отзыв
VMorgan
Вадим 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$900
10 баллов
5 лет назад
Создать два супер-быстрых лендоса
CSSHTML
Все красиво, продумано и вовремя, как и в прошлый раз! Продолжаем продуктивную работу;)
Все отлично! Работаем не в первый раз ) Рекомендую!
Ответный отзыв
Vladorld
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов(-1)
$1000
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта
Работа была выполнена быстро и качественно. Также была сделана верстка и интеграция на DLE.
Спасибо за интересный проект! Рекомендую!
Ответный отзыв
VMorgan
Вадим 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$1400
10 баллов
5 лет назад
Новый дизайн и верстка старого сайта на Joomla
Joomla
Все отлично! Новый дизайн и верстка на продакшине, как и договаривались, рекомендую!
Все отлично! Работаем дальше )
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
20 отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#196
Дизайн мобильных приложений
3 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
#30