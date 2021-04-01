Написание копирайта для сайта

Нужно написать отзывы о компании в гугле и яндексе Примерно 50-100 штук, пожалуйста, сориентируйте по стоимости и времени реализации проекта.
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