Написать текст для компании

$1
КопирайтингЗакрыт26 заявок464 просмотра
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Нужно на странице Хотлайн, на компанию написать текст

текст не большой до 600 символов

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3 года назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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