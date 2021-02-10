Копирайтинг для радиоэлектроники и кабельных систем NKT.ru

КопирайтингЗакрыт9 заявок313 просмотров
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Под проект NKT ищу копирайтера для написания SEO текстов (по ТЗ с указанием объёма текста и количеством ключей).

Ищу специалиста который разбирается в радио электронике. Большой плюс если ранее работали в этой тематике. Укажите названия сайтов по радиоэлектронике для которых писали тексты.

Задача написать текст о Постовщиках на страницу - https://nkt.ru/proizvoditeli/

Укажите стоиомсть за 1000 знаков.

3 года назад
sagdiv
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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