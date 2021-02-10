Действительно задержала сдачу материала. Должна была отправить в воскресенье вечером, но доделала только к утру понедельника. Ольга просто закрыла заказ и оставила негативный отзыв. На мои предложения все-таки выслать готовый материал не ответила. Моя попытка сгладить негативное впечатление за счет 50% скидки за заказ также была проигнорирована.