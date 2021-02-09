Ищу копирайтера для сайта по заработку

Требуется человек для написания статей на кулинарную тематику. Просьба большая отметиться людям у кого есть возможность писать о кулинарных блюдах, который понимает тонкости/нюансы приготовления. [b]Важная просьба, прикрепите пож-ста примеры кулинарных статей при наличии, если нет, прикрепите ...