Ищу копирайтера для сайта по заработку

КопирайтингЗакрыт26 заявок515 просмотров
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Необходим копирайтер на тему заработка, бизнеса, обзоры финансовых сайтов и тому подобное

Количество символов от 4000 и выше

Желательно иметь знания о способах заработка, чтобы понимать базовую терминологию

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3 года назад
LaKiZ
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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