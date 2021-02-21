Написать отзыв об интернет магазине на Hotline.ua

$2
КопирайтингЗавершен33 заявки736 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя.

Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер.

Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. Объем 100-400 символов. Примеры отзывов можно будет посмотреть на странице магазина на Hotline.

Исполнитель - ТОЛЬКО с Украины (нужен укр. номер телефона для регистрации на Hotline)

Расчет после прохождения модерации отзыва (бывает модераторы не пропускают) на банковскую карту.

Цена - 2$ за отзыв.

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3 года назад
bolgarka_ukr
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yulia_Zelenskaya
Юлия 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
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