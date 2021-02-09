Ищу автора, подписанного на звезд Инстаграма. Нужно написать и выложить на админку с картинкой 10 штук текстов по 1000 симв примерно. Тысяча символов без пробелов - 25 рублей на карту Приват или Яндекс-кошелек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 3-4 варианта синопсиса на рекламу для мототематики,кастомайзинга
После того как утвердиться один из вариантов, написать сценарий на рекламу.
Хронометраж 1 минута- реклама для тв
Хронометраж 15 сек- для сайта и соц сетей
Референс отправлю в личку
Жду Ваших синопсисов и предложений
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