Написать 3-4 варианта синопсиса на рекламу

КопирайтингЗакрыт2 заявки318 просмотров
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Написать 3-4 варианта синопсиса на рекламу для мототематики,кастомайзинга

После того как утвердиться один из вариантов, написать сценарий  на рекламу.

Хронометраж 1 минута- реклама для тв

Хронометраж 15 сек- для сайта и соц сетей

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3 года назад
guest_16120878664284
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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