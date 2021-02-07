Нужен автор для написания новостей по Инстаграму

$5
КопирайтингЗакрыт16 заявок982 просмотра
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Ищу автора, подписанного на звезд Инстаграма. Нужно написать и выложить на админку с картинкой 10 штук текстов по 1000 симв примерно. Тысяча символов без пробелов  - 25 рублей на карту Приват или Яндекс-кошелек.

3 года назад
Varadero7
Леонид 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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